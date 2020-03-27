Polis koronavirüse karşı uyarılarına devam ediyor - Son Dakika

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Polis koronavirüse karşı uyarılarına devam ediyor
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Polis
, ekip araçlarından vatandaşları uyarırken, banka ve bankamatik önünde sıra oluşturan vatandaşlar sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılıyor. Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ise işlemleri evlerine gidilerek yapılıyor. Trafik polisleri de minibüs ve otobüslerin doluluk oranını kontrol ederek, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıyor. Emniyet, işitme engelli vatandaşları bir video ile "Sevdikleriniz için evde kalın " uyarısında buluntu. Mahalle bekçileri de akşam saatlerinde sokakta gördükleri vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:22 Kaynak: DHA
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