Polis koronavirüse karşı vatandaşlarla el ele mücadele ediyor - Son Dakika

AĞRI'da, koronavirüse karşı yürütülen mücadele kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu polis ekipleri, halkla el ele çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından kent genelinde Vefa Sosyal Destek grubu, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, bu kez Doğubayazıt ilçesinde 155'i arayarak, yardım talebinde bulunan ve yalnız yaşayan Fatma Yıldız'ın (75) ihtiyaçlarını karşıladı.Doğubayazıt İlçesi Büyük Ağrı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Fatma Yıldız, ihtiyaçlarının karşılanması için 155'i arayarak, polis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu polisleri, Yıldız'ın istediği malzemeleri alarak, evinde götürüp teslim etti. Yıldız, ihtiyaçlarını evine kadar getiren polislere teşekkür etti.

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