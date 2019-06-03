Polis korosundan Ramazan konseri
42 dakika önce
Kayseri Emniyet Müdürlüğü polis korosu, Talas'ta ramazan etkinlikleri çerçevesinde konser verdi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:49 Kaynak: AA
polis korosu, Talas
'ta ramazan etkinlikleri çerçevesinde konser verdi.
Ramazan etkinliklerinin düzenlendiği alandaki konseri, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma
Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez
, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın
ile vatandaşlar izledi.
Polislerin seslendirdiği eserler, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.
Programın sonunda Belediye Başkanı Yalçın
, İl Emniyet Müdürü Kulular'a ve koronun şefine çiçek takdim etti.
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