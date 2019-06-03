Son Dakika Haberleri: Polis korosundan Ramazan konseri
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Polis korosundan Ramazan konseri

42 dakika önce

Kayseri Emniyet Müdürlüğü polis korosu, Talas'ta ramazan etkinlikleri çerçevesinde konser verdi.

Polis korosundan Ramazan konseri, System.String[]
Kayseri Emniyet Müdürlüğü polis korosu, Talas'ta ramazan etkinlikleri çerçevesinde konser verdi.
Ramazan etkinliklerinin düzenlendiği alandaki konseri, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile vatandaşlar izledi.
Polislerin seslendirdiği eserler, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.
Programın sonunda Belediye Başkanı Yalçın, İl Emniyet Müdürü Kulular'a ve koronun şefine çiçek takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:49 Kaynak: AA
Talas, Polis, Güncel
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