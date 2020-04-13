Polis kovalamacası sonucu yakalanan sürücüye bin 864 TL ceza - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin dur ihtarı sonrasında kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, yapılan kontrolde alkollü çıkınca bin 864 TL para cezasına çarptırıldı.



Olay Gebze Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde polis ekiplerinin durdurmak istediği U.T. idaresindeki 34 SY 4373 plakalı otomobil, ihtarlara uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu Gebze Tatlıkuyu Mahallesi kapalı pazar mevkiinde durdurulan otomobildeki sürücü U.T. yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerinin alkol muayenesi yaptığı sürücünün 1.2 promil alkollü olduğu belirlendi.



Alkollü olduğu ve korktuğu için kaçtığını söyleyen sürücü U.T.'ye bin 864 TL para cezası kesilirken aracı da trafikten men edildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KOCAELİ