Polis, küçük kızın 23 Nisan Bayramını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis, küçük kızın 23 Nisan Bayramını kutladı - Son Dakika

Polis, küçük kızın 23 Nisan Bayramını kutladı

6 saat önce

İstanbul Arnavutköy'de, yeni tip korona virüs tedbirlerine yönelik çalışmalarını sürdüren polisler, sokakta karşılaştıkları küçük kızın ailesinin daveti üzerine evlerine giderek 23 Nisan'ı kutladı.

Polis, küçük kızın 23 Nisan Bayramını kutladı, System.String[]

İstanbul Arnavutköy'de, yeni tip korona virüs tedbirlerine yönelik çalışmalarını sürdüren polisler, sokakta karşılaştıkları küçük kızın ailesinin daveti üzerine evlerine giderek 23 Nisan'ı kutladı.


Edinilen bilgilere göre; korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, 23 Nisan Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle evlerinde kutluyor. Bu kapsamda Anadolu Mahallesi Gülbin Sokak üzerinde devriye görevi yapan polisler, bir aile tarafından durduruldu. Emniyet ekiplerini durduran aile, kızının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak istediğini, çocukların sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı evde yapacakları kutlamaya katılmalarını istedi. Ailenin isteğini kırmayan polis, söz konusu eve giderek aile ile birlikte çocuğun bayramını kutlayarak hediyeler verdi. Polislere 23 Nisan konulu şiir okuyan küçük kızın adı ise açıklanmadı.


Salgın tedbirleri kapsamında eve maske ve eldivenle girerek sosyal mesafe kuralını uygulayan polis, kutlamanın ardından evden ayrıldı. - İSTANBUL

Arnavutköy, 23 Nisan, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:04 Kaynak: İHA

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