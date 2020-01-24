Polis Kumar oynatılan derneğe baskın yaptı: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis Kumar oynatılan derneğe baskın yaptı: 4 gözaltı - Son Dakika

Polis Kumar oynatılan derneğe baskın yaptı: 4 gözaltı

6 saat önce

NİĞDE'de kumar oynatıldığı tespit edilen derneğe yapılan baskında dernek başkanı ile kumar oynayan 4 kişi yakalandı.

Polis Kumar oynatılan derneğe baskın yaptı: 4 gözaltı, System.String[]

NİĞDE'de kumar oynatıldığı tespit edilen derneğe yapılan baskında dernek başkanı ile kumar oynayan 4 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri Merkez Saruhan Mahallesi'nde Niğde İlini Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği adı altında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri dernek binasına yaptığı operasyonda dernek başkanı olan C.'Ş.yi gözaltına aldı.


Kumar oynayan 4 kişiye ise 4 bin 900 ? idari para cezası kesildi. Suçtan elde edilen 200 TL para, yazboz kağıdı ve okey takımına el konuldu. - NİĞDE

Polis, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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