Polis kumar oynatılan iş yerine 'vinçle' girdi - Son Dakika

Antalya'da bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bahse konu adrese 'vinç' yardımı ile balkondan girdi. Operasyonda 70 adet poker pulu, 550 bin TL değerinde para kartları ve 3 bin TL'ye el konuldu. İşletme sahibine adli işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince kumar suçu ile ilgili 24 Nisan Pazar günü yapılan operasyonda; bir iş merkezinin 4. katında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı alındı. İhbar üzerine, Ahlak Büro Amirliğinde görevli personel tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesinden temin edilen vinç ile işletmenin balkon kısmından içeri girildi. İşletme içerisinde poker masası ve etrafında kumar oynayan şahısların olduğu görüldü. Suç eşyası ve delili olma niteliği taşıyan 70 adet poker pulu, 550 bin TL değerinde para kartları ve 3 bin TL paraya el konuldu. işletme sahibi olan şahsa Kumar Oynatılması için Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı. İş yerinin mühürlenmesi için gerekli çalışmaların yapıldığı öğrenildi. - ANTALYA