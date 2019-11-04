Son Dakika Haberleri: Polis kumarbazlara göz açtırmıyor
Son Dakika 3. Sayfa Polis kumarbazlara göz açtırmıyor

Polis kumarbazlara göz açtırmıyor

6 saat önce

Balıkesir'de kahvehanede kumar oynayan 5 kişi gözaltına alındı.

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Balıkesir'de kahvehanede kumar oynayan 5 kişi gözaltına alındı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri Dinkçiler Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri kahvehaneye yaptıkları baskında bir masada 6 şahsı kılıç tabir edilen kumar oyununu oynarken suçüstü yakaladı. Masada toplam 455 lira para ile birlikte oyun kağıtlarına el konuldu. Kumar oynayan 6 kişiye toplam bin 920 lira idari para cezası kesildi. Kumar baskınında yakalanan şahısların ise 2 gün önce kumar oynatıldığı için kapatılan bir derneğin işletmecileri olduğu anlaşıldı. Kahvehane sahibi hakkında adli işlem yapıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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