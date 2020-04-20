Polis kumarhaneye çevirilen derneğe baskın yaptı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Polis kumarhaneye çevirilen derneğe baskın yaptı - Son Dakika

Polis kumarhaneye çevirilen derneğe baskın yaptı

6 saat önce

Polis kumarhaneye çevirilen derneğe baskın yaptı Edirne'nin Keşan ilçesinde bir derneğe baskın düzenleyen polis, 6 kişiye toplam 19 bin 80 lira para cezası kesti.

Polis kumarhaneye çevirilen derneğe baskın yaptı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir derneğe baskın düzenleyen polis, 6 kişiye toplam 19 bin 80 lira para cezası kesti.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Nisan Cumartesi günü bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Saat 23.00 sıralarında gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler söz konusu derneğin Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan adresine baskın yaptı.

Dernek sorumlusu O.A'nın kapıyı açması üzerine içeri giren ekipler, bir masa çevresinde C.K., R.K.,L.S.,K.G., U. Ş. K isimli şahısların kumar oynamakta olduğunu ve polisleri fark eden kişilerin hızlıca ceplerine bir şeyler attıklarını gördü.

Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen "Kumar Oynatmak İçin Yer İmkanı Temin Etmekten Adli işlem yapılması ve şahısların üzerinde arama yapılması talimatı üzerine mekanda arama yapan polis

57 adet yeşil renkli, 3 adet kırmızı olmak üzere 60 adet kumar oyun pulu, 52 adet iskambil kağıdı, 4 adet yazboz kağıdı ve 3 adet not defterini ele geçirdi.

Yapılan üst aramasında ise R.K. İsimli şahıs üzerinde 2400 TL ve 1 adet yazboz, L. S. İsimli şahıs üzerinde 2680 TL, K.G. isimli şahıs üzerinde 525 TL, -U. Ş. K. İsimli şahıs üzerinde 275 TL ve O. A. İsimli şahıs üzerinde 270 TL bulan ekipler bunları da muhafaza altına alarak, şüphelilerin ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı.

İsmi geçen şahıslara Kumar Oynamaktan kişi başı 1.225 TL olmak üzere Toplam 7.350 Para Cezası kesilirken, adı geçen 6 şahsa Hıfzıssıhha Kurallarına uymamaktan Kişi başı 3.180 TL olmak üzere 19.080 TL para cezası kesildi.

Polis kumarhaneye çevirilen derneğe baskın yaptı

Edirne, Keşan, Polis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:17 Kaynak: İHA

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