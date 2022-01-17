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Polis kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı - Son Dakika

Polis kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı

17.01.2022 08:29
Polis kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan trafik denetimlerinde 4 sürücüye 7 bin 7849 TL para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan trafik denetimlerinde 4 sürücüye 7 bin 7849 TL para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından kentin bazı kavşak noktalarında trafik denetimi yapıldı. Yapılan uygulamalarda, emniyet kemeri, şerit ihlali, hatalı solama, kırmızı ışık ihlali, sürücü belgesi, sigorta, fenni muayene ve hız sınırı denetimi yapıldı. Sürücülere gerekli uyarıların yapıldığı denetimlerde 4 araç sürücüsüne toplam 7 bin 849 TL para cezası uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Polis kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı

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Trafik Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Türk Lirası, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı - Son Dakika
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