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Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye seminer verdi

1 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar tarafından boğulma olaylarının önlenmesi için 14 lisede 500 öğrenciye eğitim semineri verdi.

Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye seminer verdi, System.String[]
Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar tarafından boğulma olaylarının önlenmesi için 14 lisede 500 öğrenciye eğitim semineri verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar yaz aylarında denizlerde boğulma olaylarının önüne geçmek için eğitim çalışması başlattı. Kurbağa adamlar Atakum, İlkadim ve Canik ilçelerinde bulunan 14 lisede Pazartesi ve Cuma günleri arasında 500 öğrenciye seminer verdi. Ayrıca, seminere katılan öğrencilere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan boğulma olaylarının önlenmesine yönelik bilgilendirme broşürlerinden 300 adet dağıtıldı. Polis kurbağa adamlar tarafından yaklaşan yaz tatili öncesinde öğrencilere denizden karşılaşabilecekleri tehlikeler ve kurtarma yöntemleri anlatıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerlerde konu ile ilgili video ve sunumlar yapıldı.

Karadeniz Bölgesi'nin coğrafi koşulları nedeniyle iç sularda ve denizde birçok boğulma olayının meydana geldiği yaz dönemi öncesi farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Karadeniz'de "çeken akıntı" nedeniyle yüzme bilen kişilerin dahi boğulma riski ile karşı karşıya kalabileceği belirtilerek, herkesin daha dikkatli olması ve istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:54 Kaynak: İHA
Atakum, Polis, Samsun Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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