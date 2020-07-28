Polis kurban pazarında sahte para konusunda uyardı - Son Dakika

Yaklaşan kurban bayramı öncesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlar sahte para konusunda uyarıldı.

Erzurum'da kurulan kurbanlık hayvan pazarlarında nakit para akışının yoğun olması ve sahte para olaylarında artış olabileceği değerlendirilerek, polis ekiplerince hayvan satışı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Banknotlarda Sahteciliğe Dikkat" broşüründe yer alan bilgiler doğrultusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kurbanlık hayvan pazarlarındaki satıcılara ve diğer vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilerek banknotların güvenlik özellikleri anlatıldı.

Polis ekipleri sahte paranın nasıl anlaşılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. - ERZURUM