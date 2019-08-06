Son Dakika Haberleri: Polis, kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı bilgilendirdi
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Polis, kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı bilgilendirdi

1 saat önce

BOLU'da hayvan pazarına giden polis ekipleri, satıcıları sahte para konusunda dikkatli olmaları konusunda uyararak, bilgilendirdi.

Polis, kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı bilgilendirdi, System.String[]
BOLU'da hayvan pazarına giden polis ekipleri, satıcıları sahte para konusunda dikkatli olmaları konusunda uyararak, bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köroğlu Mahallesi'ndeki hayvan pazarına gitti. Hayvan satıcılarıyla görüşerek sahte para konusunda uyarılarda bulunan ekipler, sahte paraların piyasaya sürülme oranının Kurban Bayramı'nda arttığını belirtti. Hayvan satıcıları, ekiplerin yaptığı bilgilendirme sayesinde sahte ile gerçek parayı  nasıl ayırt edecekleri konusunda da bilgilendi.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:31 Kaynak: DHA
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