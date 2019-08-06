Polis, kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı bilgilendirdi



BOLU'da hayvan pazarına giden polis ekipleri, satıcıları sahte para konusunda dikkatli olmaları konusunda uyararak, bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köroğlu Mahallesi'ndeki hayvan pazarına gitti. Hayvan satıcılarıyla görüşerek sahte para konusunda uyarılarda bulunan ekipler, sahte paraların piyasaya sürülme oranının Kurban Bayramı'nda arttığını belirtti. Hayvan satıcıları, ekiplerin yaptığı bilgilendirme sayesinde sahte ile gerçek parayı nasıl ayırt edecekleri konusunda da bilgilendi.



- Bolu