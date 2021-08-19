Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi - Son Dakika
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Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi

19.08.2021 19:31
Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi

Başkan Yardımcılığı Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK tarafından yürütülen ve 43 ülkeden 55 üye kurumu bulunan Avrupa Polis Akademileri Birliği'nin (AEPC) 2021 faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen "Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi" düzenlenmiştir.

Başkan Yardımcılığı Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK tarafından yürütülen ve 43 ülkeden 55 üye kurumu bulunan Avrupa Polis Akademileri Birliği'nin (AEPC) 2021 faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen "Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi" düzenlenmiştir.

16 Ağustos 2021 Pazartesi günü Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Çolak tarafından açılışı gerçekleştirilen eğitim 5 gün sürecek olup, toplantıya 6 ülkeden 47 temsilci katılım sağlamıştır.

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Kaynak: Habermetre

Polis Akademisi, Pazartesi, Polis, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi - Son Dakika

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