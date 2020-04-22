Polis lojmanları 23 Nisan'a hazır - Son Dakika

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yer alan polis lojmanlarında yaşayanı çocuklar tarafından 23 Nisan'a hazırlandı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle evde kalan öğrenciler, bir yandan 23 Nisan'ı doyasıya kutlayamayacak olmanın hüznünü yaşarken, bir yandan da evlerini 23 Nisan için hazırlıyorlar. Bu bağlamda İlçe Emniyet Müdürlüğü lojmanında yaşayan polis çocukları da polis lojmanlarını 23 Nisan için bayraklar ve çeşitli süs eşyalarıyla süsleyerek hazır hale getirdiler. Öğrencilerin bu çalışması İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline bayram havası yaşattı. - BİLECİK