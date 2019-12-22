Polis mahalle mahalle gezerek "KADES"i yüklüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis mahalle mahalle gezerek 'KADES'i yüklüyor - Son Dakika

Polis mahalle mahalle gezerek "KADES"i yüklüyor

6 saat önce

Adana polisi, mahalle mahalle gezerek kadınları bilinçlendirip şiddete maruz kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini anlatarak, telefonlarına Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) yüklüyor.

Polis mahalle mahalle gezerek

Adana polisi, mahalle mahalle gezerek kadınları bilinçlendirip şiddete maruz kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini anlatarak, telefonlarına Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) yüklüyor.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, son günlerde kadına yönelik şiddetin artması nedeniyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi Kadına Şiddet Büro Amirliğine şiddete uğrayan kadının polise bir tıkla ulaşabileceği "KADES" programının tanıtılması ve telefonlara yüklenmesi talimatını verdi. Bu talimat doğrultusunda harekete geçen polisler, mahalle mahalle gezerek Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezlerinde kadınları toplayarak, şiddete karşı bilinçlendirme toplantısı yaptı. Polisler kadınlara şiddete uğradıklarında ya da şiddete uğrama olasılığı olduğunda haklarının ne olduğunu, nerelere başvuru yapabileceklerini anlattı. Polisler, verilen bilgilerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından şiddete uğrayan ya da uğrama olasılığı olan kadının polise anında ulaşması için kurulan KADES'in akıllı telefonlara kurumunu gerçekleştirdi. Polis, kadınların akıllı telefonlarına tek tek uygulamayı kurduktan sonra nasıl çalıştığını anlattı.


Toplantıya katılan kadınlar, uygulamanın çok iyi olduğunu, direkt polise ulaşabilmenin ve adres vermeden polisin kendilerini bulmasının çok güzel ve önemli olduğunu söylediler. - ADANA

Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:17 Kaynak: İHA
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