Polis maske dağıttı sosyal mesafe uyarısında bulundu - Son Dakika
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Polis maske dağıttı sosyal mesafe uyarısında bulundu

6 saat önce

Kütahya'nın Emet Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında trafik kontrolü sırasında sürücülere ve araçlarda bulunan yolculara bin adet maske dağıtıldı.

Polis maske dağıttı sosyal mesafe uyarısında bulundu, System.String[]

Kütahya'nın Emet Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında trafik kontrolü sırasında sürücülere ve araçlarda bulunan yolculara bin adet maske dağıtıldı.


Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında polis ekipleri uygulama noktalarında sürücelere ve vatandaşlara maske dağıttı. Vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak üzere şehir giriş ve çıkışlarında Emet Kaymakamlığı tarafından temin edilen maskeler dağıtıldı. Polis ekipleri, durdurduğu özel ve toplu taşıma araçlarındaki vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında da bulundu. Ücretsiz maske dağıtım çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Polis, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:56 Kaynak: İHA

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