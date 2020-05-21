Polis maske takmayan kişiyi uyardı, hakaret edip kaçmaya çalışınca gözaltına aldı - Son Dakika

Polis maske takmayan kişiyi uyardı, hakaret edip kaçmaya çalışınca gözaltına aldı

DÜZCE'de, koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğuna uymayan Y.K., kendisini uyaran polise hakaret ederek kaçmaya çalıştı.

DÜZCE'de, koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğuna uymayan Y.K., kendisini uyaran polise hakaret ederek kaçmaya çalıştı. Polis, yakaladığı Y.K.'ya 3 bin 150 TL ceza kesti, ardından da gözaltına aldı. Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği Düzce il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Kararın uygulanmaya başlamasıyla İstanbul Caddesi üzerinde yaya olarak devriye gezen polis ekipleri, iddiaya göre maskesiz gezen Y.K.'yı uyararak maskesini takmasını istedi. Ancak Y.K., polislere hakaret ederek kaçmaya başladı. Yaklaşık 100 metre kaçan Y.K., Merkez Büyük Camii önünde devriye görevinde bulunan polis ekibi tarafından yakalandı. Polis, Y.K.'yı gözaltına almak için zor kullandı. Gözaltına alınan Y.K.'ya maske takmadığı için 3 bin 150 TL ceza kesilirken, hakkında da kamu görevlisine mukavemet suçundan adli işlem başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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