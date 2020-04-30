Polis, maske ve broşür dağıttı - Son Dakika

Polis, maske ve broşür dağıttı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle, Adana'da Toplum Destekli Polislik ekipleri, kentin işlek caddeleri ve banka önlerinde bekleyenlere maske ile bilgilendirici broşür dağıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaşlara maske verdi. Cadde üzerine bulunan banka önlerinde bekleyenleri de sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda uyaran polis ekipleri, bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Öte yandan ekipler, hırsızlık olayları ve telefonla dolandırıcılık konusunda da vatandaşın dikkatli olmalarını istedi. Toplum destekli polislerin broşür dağıtımı sırasında maske ve eldiven taktıkları da gözlendi.