Polis memurları, ayağına cam batan kişiye pansuman yaptı - Son Dakika

Polis memurları, ayağına cam batan kişiye pansuman yaptı

ANKARA'da, serinlemek için süs havuzuna soktuğu ayağına cam kırıkları batan kişiye, polis memurları pansuman yaptı.

ANKARA'da, serinlemek için süs havuzuna soktuğu ayağına cam kırıkları batan kişiye, polis memurları pansuman yaptı.

Olay, iki gün önce Mamak ilçesi Dağlıca Şehitleri Parkı'nda meydana geldi. Sıcak havadan bunalan kimliği belirsiz kişi, serinlemek için ayaklarını süs havuzuna soktu. Havuzun dibindeki cam kırıklarına basan kişinin ayaklarında kesikler oluştu. Devriye görevindeyken durumu gören 2 polis memuru, yaralı kişinin yardımına geldi. Ayaklarındaki cam parçalarını temizledikten sonra pansuman yaparak gazlı bez ile saran polis memurları, daha sonra da kişiyle hatıra fotoğrafı çekindi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen pansuman görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.

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Haber:  ANKARA,


Dağlıca, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 04:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis memurları, ayağına cam batan kişiye pansuman yaptı - Son Dakika

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