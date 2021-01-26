Polis memurları emniyet bahçesinde yiyecek arayan tilkileri elleriyle besledi - Son Dakika

Polis memurları emniyet bahçesinde yiyecek arayan tilkileri elleriyle besledi

Polis memurları emniyet bahçesinde yiyecek arayan tilkileri elleriyle besledi Sivas'ta yiyecek arayan iki tilki il emniyet müdürlüğü bahçesine girdi.

Polis memurları emniyet bahçesinde yiyecek arayan tilkileri elleriyle besledi SİVAS - Sivas'ta yiyecek arayan iki tilki il emniyet müdürlüğü bahçesine girdi. Polis ekipleri, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkileri elleriyle besledi. Sibirya soğuklarının etkisini hissettirdiği Sivas'ta doğada yiyecek bulamayan iki tilki yiyecek bulabilmek için Sivas İl Emniyet müdürlüğü bahçesine girdi. Bahçede yiyecek arayan tilkilerin yardımına ise polis ekipleri yetişti. Polis ekipleri, tilkileri elleriyle besledi. Tilkilerin polis ekipleri tarafından beslendiği anlara ait görüntüler Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü paylaşımda, "Pandemi koşulları nedeniyle, Polisevinden servis vermesek de, ayrıcalıklı dostlarımıza istisna yaptık" ifadelerine yer verdi.

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