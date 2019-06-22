Polis memurları sıcaktan bunalan köpeğe su yetiştiremedi
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Polis memurları sıcaktan bunalan köpeğe su yetiştiremedi Susayan köpek polislerin yanına koştuŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sıcaktan bunalan ve bitkin düşen köpeğin imdadına yetişen polis memurları büyük takdir topladı.
Polis
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:07 Kaynak: İHA
memurları sıcaktan bunalan köpeğe su yetiştiremedi
Susayan köpek polislerin yanına koştu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde sıcaktan bunalan ve bitkin düşen köpeğin imdadına yetişen polis memurları büyük takdir topladı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir sokak köpeği, görevi başındayken elinde su bardağı olan sivil polis memurlarını görünce yanına gitti. Köpeğin susadığını anlayan polis memurları da ellerindeki bardaktan köpeğe su verdi. Polisin verdiği suyu içen köpeğin susuzluğu geçmeyince bu defa başka bir polis memuru devreye girdi. Elindeki plastik bardaktan köpeğe su veren polis memuru uzun süre köpekle ilgilendi. Polis memurlarının köpeğe kendi sularını vermesi vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.
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