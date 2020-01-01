Polis memurları yeni yıla görev başında girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis memurları yeni yıla görev başında girdi - Son Dakika

Polis memurları yeni yıla görev başında girdi

6 saat önce

Karabük'te polis ekipleri, yeni yıla trafik uygulaması yaparak girdi.

Polis memurları yeni yıla görev başında girdi, System.String[]

Karabük'te polis ekipleri, yeni yıla trafik uygulaması yaparak girdi.


Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturuldu. Vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için yapılan uygulamada, sürücülere lokum ikram edildi. Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, uygulama yapan ekipleri ziyaret ederek görevlerinde kolaylıklar diledi. 24 saat görev başında olduklarını ifade eden Tuğ, "Varlık sebebimiz hakka ve halka hizmet etmek. Onun için polis halk ilişkilerini ön planda tutacak. Halkımıza da bunu anlatarak, 'sizlerin güvenliği için bulunuyoruz' diyecek. Trafikte istenmeyen olayların önüne geçilmesi düşüncesiyle uygulamamızı bu anlayışla yapacağız. Önemli olan bu anlayışı halkımıza anlatabilmek; 'Polis bizim güvenliğimiz ve huzurumuz için bu uygulamayı yapıyor.' Bunu hayata geçirdikten sonra işimiz çok kolay" dedi.


Yapılan uygulamalarda alkollü araç kullanan sürücülere ceza işlemleri uygulandı. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü araç kullanırken yakalanan şahıs, "Ben Türk delikanlısıyım" dedi ve aracıyla kaçtı
Alkol almadığı halde alkollü çıktı, ehliyetine 6 ay el konuldu Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti

Son Dakika Haberleri
15:16 Yeni yılı kostümlerle denize girerek kutlayıp, bağış topladılar - Son Dakika
15:16 Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü - Son Dakika
15:16 Niğde maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
15:16 Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine ceren adı verildi - Son Dakika
15:11 Kızılay'ın merhamet eli dünyaya örnek oluyor - Son Dakika
15:00 Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Son Dakika
14:30 Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 15:20:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis memurları yeni yıla görev başında girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]