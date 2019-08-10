Polis memurlarından alkışlanacak hareket
1 saat önce
Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memuru yol kenarında buldukları ve ölmek üzere olan yavru bir kedinin yeniden hayata tutunmasını sağladı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:25 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memuru yol kenarında buldukları ve ölmek üzere olan yavru bir kedinin yeniden hayata tutunmasını sağladı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Tekkeköy
ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memuru görevleri sırasında yol kenarında yeterli beslenemediğinden dolayı ölmek üzere olan yavru bir kedi gördü. Hiç vakit kaybetmeden kediyi yol kenarından alan polis memurları kedinin sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağladı. Kediye şırıngayla besin veren polis memurları aynı zamanda yavru kedinin bakımını da sağladı. Kedinin hayata tutunmasını sağlayan ve ona bir de köpek arkadaş edindiren polis memurlarının bu davranışı büyük takdir gördü. - SAMSUN
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