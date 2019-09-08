Son Dakika Haberleri: Polis memurlarından eğitime destek
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Polis memurlarından eğitime destek

1 saat önce

Karabük Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu'nun boyasını yaptı.

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Karabük Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu'nun boyasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen ödenek ile bakım ve onarımı yapılan okulda, polis memurlarının gönüllü çalışmaları ile 20 odası boyandı.

Sınıfları ve atölyeleri gezen Vali Fuat Gürel, gönüllü polis memurlarına işlerinde kolaylıklar diledi.

İncelemeye, Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mustafa Kuraş ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu da katıldı.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:24 Kaynak: AA
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