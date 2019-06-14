Son Dakika Haberleri: Polis memurlarından engelli Can Ulaş Demirer'e sürpriz doğum günü
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Polis memurlarından engelli Can Ulaş Demirer'e sürpriz doğum günü

5 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis memurları, omuriliğindeki rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı olan Can Ulaş Demirer'in doğum gününü kutladı.

Polis memurlarından engelli Can Ulaş Demirer'e sürpriz doğum günü, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis memurları, omuriliğindeki rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı olan Can Ulaş Demirer'in doğum gününü kutladı.
Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde Can Ulaş Demirer ve ailesinin yaşadığı eve gitti.
Üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu pastayı gören Demirer, polislere teşekkür etti.
24'üncü yaş pastasını polislerle birlikte kesen Demirer'e, polis şapkası ve oyuncak araba hediye edildi.
Anne Nurgül Demirer gazetecilere, ziyaretleri ve doğum günü kutlaması için polislere teşekkür ederken, oğlunun mutluluğunun gözlerinden okunduğunu söyledi.
Can Ulaş'ın mutluluğunun ailesinin mutluluğu anlamına geldiğini belirten Demirer, oğlunu uzun zaman sonra bu kadar mutlu gördüğünü ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:02 Kaynak: AA
Körfez, Kocaeli, Güncel
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