Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı - Son Dakika

Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde gerçekleşen olayda, polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı. Kazada polis memurlarının da arasında olduğu 12 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. YARALI POLİSLER EN YAKIN HASTANEYE KALDIRILDI Kazada, polis memurlarının da aralarında olduğu 12 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

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