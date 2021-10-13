Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, polis memurlarının da aralarında olduğu 12 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılıyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı - Son Dakika