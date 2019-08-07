Polis memurluğu başvuruları başladı

Polis meslek yüksekokullarına 250'si kadın 2 bin 500 öğrenci alımı için ön başvurular 19 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Polis meslek yüksekokullarına 250'si kadın 2 bin 500 öğrenci alımı için ön başvurular 19 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Haber Yayın Tarihi:

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu

Mansur Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bir ayda 8 soygun olayına karışan hırsız, suçüstü yakalandı

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi