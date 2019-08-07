Polis memurluğu başvuruları başladı
3 dakika önce
Polis meslek yüksekokullarına 250'si kadın 2 bin 500 öğrenci alımı için ön başvurular 19 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
Polis meslek yüksekokullarına 250'si kadın 2 bin 500 öğrenci alımı için ön başvurular 19 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:19
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