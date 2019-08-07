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Polis memurluğu başvuruları başladı

3 dakika önce

Polis meslek yüksekokullarına 250'si kadın 2 bin 500 öğrenci alımı için ön başvurular 19 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

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Polis meslek yüksekokullarına 250'si kadın 2 bin 500 öğrenci alımı için ön başvurular 19 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:19 
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