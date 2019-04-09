Son Dakika Haberleri: Polis Memuru, 10 Yıldır Yardımseverleri İhtiyaç Sahipleriyle Buluşturuyor

Polis Memuru, 10 Yıldır Yardımseverleri İhtiyaç Sahipleriyle Buluşturuyor

38 dakika önce

Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin (42), 10 yıl önce sosyal medya üzerinden kurduğu 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' platformuyla yardımseverlere ulaşarak, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Polis Memuru, 10 Yıldır Yardımseverleri İhtiyaç Sahipleriyle Buluşturuyor, System.String[]
Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin (42), 10 yıl önce sosyal medya üzerinden kurduğu 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' platformuyla yardımseverlere ulaşarak, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. 23 yıllık polis Şahin, sık sık ziyaret edip çocuklara hediyeler dağıttığı Kale Mahallesi'nde, suç işleme oranının azaldığını söyledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Şahin, 2009 yılında sosyal medya üzerinde 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' platformunu kurdu. Evli ve 1 çocuk babası Şahin, 10 yıldır platform aracılığıyla yardımseverlere ulaşarak, onların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Mustafa Şahin, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği 'iyilik' kampanyası ile şimdiye kadar binlerce kişiye yardım ulaştırdı.

400 BİN GÖNÜLLÜ

Şahin, kampanyanın gönüllülük esasına dayalı olduğunu söyleyerek, Türkiye genelinde 400 bin gönüllüye ulaştığını ve bu şekilde ihtiyaç sahiplerinin tespit edildiğini kaydetti. Mustafa Şahin, çocukların eğitimine destek olmak için özel bir çaba sarf ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerinden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarının giderilmesine vesile oluyorum. Muhtaç bir çocuk görsem dayanamıyorum. Özellikle Ankara Kalesi ve civarında yetişen çocukların ne kadar mağdur olduklarını biliyoruz. Tek amacımız var, o da  iyilik yapmak. Bir dernek değiliz. Sadece iyilik yaparak gönülleri kazanıyoruz. Hayırseverler de bize güveniyorlar. 81 ilde, 400 bin ilde gönüllümüz var. Kimse kimseyi tanımaz; ama hepsi birilerine iyilik yapmak için çaba sarf eder."

ÇOCUKLARIN 'POLİS BABASI'

Polis memuru Mustafa Şahin, suç işleme oranının yüksek olduğu Kale Mahallesi'ndeki çocuklara sürekli hediyeler götürdüğünü söyledi. Kale Mahallesi ve civarında çocukların suça karışma oranının yüzde 70 olduğuna dikkat çeken Şahin, "Onları suça teşvik ettiren de büyükleri. Sık sık onları ziyaret ediyor ve hediyeler götürüyorum. Çocukların suç işleme oranında bile azalma oldu. Dünyayı kurtarırsa çocuklar kurtarır. Onlar bizim geleceğimiz. Hayırseverlerin yardımıyla mahalleye 2 kütüphane yaptırdık. Beni görünce 'Polis baba' diyorlar, koşup sarılıyorlar. Ülke genelinde 7 bin öğrencinin eğitim masrafını karşılamaya çalışıyoruz. Yurt dışında yaşayan hayırseverlerin desteğiyle yine Türkiye'de 3 anaokulu yaptırdık" dedi.

Mustafa Şahin, platform gönüllüleri Serap Çetin ve İlknur Uzun'un, ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edilmesinde aktif rol aldıklarını söyledi. İlknur Uzun ise "Mustafa Şahin ile 4 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştık. Onunla birlikte kendimizi iyilik yapmaya adadık. Kendisinin Polis Gününü kutluyoruz ve onu çok seviyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Mustafa Şahin'in, çocuklara hediye dağıtması

-Çocukların polise sarılması

-Mustafa Şahin ile röp.

-Gönüllülerin çalışması

-Çocuklardan detay

Haber-Kamera:  Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:13 Kaynak: DHA

Ankara, Polis, Mustafa Şahin, Güncel
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