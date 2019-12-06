Polis memuru 121 kilo esrarla yakalandı

BOLU'da, TEM yolunda polis tarafından durdurulan otomobilin bagajında 121 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü polis memuru Bayram Akyüz (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler bagajda 121 kilo 200 gram esrar ele geçirdi. Araç sürücüsü polis memuru Bayram Akyüz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Akyüz'ün Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde görev yaptığı ve uyuşturucu maddeyi de oradan getirdiği öğrenildi.