Polis Memuru Acı Haberi Veremedi... Peynir Yüklü Minibüs Beton Duvara Çarptı: 2 Ölü
1 saat önce
Polis memuru acı haberi veremedi.
Polis
memuru acı haberi veremedi... Peynir yüklü minibüs beton duvara çarptı: 2 ölü
Kaza yerinde ölen sürücüye ait çalan telefonu açan polis acı haberi veremedi
ÇORUM - Çorum Sungurlu
ilçesinde peynir yüklü minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerinde ölen sürücünün uzun süren çalan cep telefonunu bakan polis memuru, acı haberi arayan kişiye veremedi.
Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Gündoğdu
yönetimindeki 53 AAK 470 plakalı minibüs Yeni Sanayi girişine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarında bulunan su kanalına uçan minibüs daha sonra beton kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde sıkışan sürücü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan 28 yaşındaki Ali Fidancık hayatını kaybetti araç içerisinde sıkışan Gündoğdu ve Fidancı'nın cenazeleri Sungurlu belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi
Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:48 Kaynak: İHA
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