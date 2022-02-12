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Polis memuru, karısı ve dostu olduğu kişiye kurşun yağdırmıştı! Ölen kadının okul müdürü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Polis memuru, karısı ve dostu olduğu kişiye kurşun yağdırmıştı! Ölen kadının okul müdürü olduğu ortaya çıktı

12.02.2022 23:05

Bursa'da cinnet geçiren polis memuru Bilal Ağır, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ağır ve sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiye kurşun yağdırdı. Hayatını kaybeden kadının Osmangazi ilçesinde bulunan Sakarya Ortaokulu'nda müdür olduğu öğrenildi.

Rezidans ve alışveriş merkezi ile çok sayıda önemli iş merkezinin bulunduğu Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Cadde üzerinde meydana gelen olayda, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal A. boşanma aşamasındaki eşi Yasemin A. ile eşinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yahya A. isimli kişiye kurşun yağdırdı. Açılan ateş sırasında tesadüfen olay yerinde bulunan Şeyma Ü. ise kasığından yaralandı.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Başına kurşun isabet edip ağır yaralanan Yahya A. ile Yasemin A. 112 ambulansı ile kaldırıldıkları özel hastanede hayatlarını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayın şüphelisi polis memuru Bilal A.'yı kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Bilal A. polis otosuna bindirilip ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

YAŞAMINI YİTİREN KADIN ORTAOKULDA MÜDÜRMÜŞ

Polis memuru Bilal Ağır tarafından tabancayla vurularak öldürülen Yasemin Ağır'ın Osmangazi ilçesinde bulunan Sakarya Ortaokulu'nda müdür olduğu öğrenildi.

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Polis Memuru, Osmangazi, Sakarya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis memuru, karısı ve dostu olduğu kişiye kurşun yağdırmıştı! Ölen kadının okul müdürü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis memuru, karısı ve dostu olduğu kişiye kurşun yağdırmıştı! Ölen kadının okul müdürü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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