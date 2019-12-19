Polis memuru Buket'in ölümünde sürücünün kanında uyuşturucu olduğu kesinleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis memuru Buket'in ölümünde sürücünün kanında uyuşturucu olduğu kesinleşti - Son Dakika

Polis memuru Buket'in ölümünde sürücünün kanında uyuşturucu olduğu kesinleşti

6 saat önce

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarparak ölümüne neden olan tutuksuz sanık Sedat A.'nın (28) yargılanmasına devam edildi.

Polis memuru Buket'in ölümünde sürücünün kanında uyuşturucu olduğu kesinleşti, System.String[]

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarparak ölümüne neden olan tutuksuz sanık Sedat A.'nın (28) yargılanmasına devam edildi. Kazadan sonra idrar ve kan örneğinde uyuşturucu madde çıkmasına rağmen kullanmadığını iddia eden sanık için, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın hazırladığı raporda, Sedat A.'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanıldığı ve aracı normal bir şekilde sevk idaresinin mümkün olmadığı bildirildi.

Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında, geçen yıl 19 Kasım günü meydana gelen kazada, Torbalı yönüne giden Sedat A. yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Buket Keleş'e çarptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Keleş, 8 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Gözaltına alınan Sedat A.'nın kan ve idrar tahlillerinden uyuşturucu hap ve esrar kullandığı ortaya çıktı. Tutuklanan Sedat A. avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuksuz sanık Sedat A., hakkında 'bilinçli taksirle insan öldürme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen davanın son duruşmasına sanık Sedat A. katılmazken, Keleş ailesini ise avukatları temsil etti. Geçen duruşmada hakimin, soruşturma aşamasındaki ifadesinde madde kullanmadığını iddia eden ancak kan ve idrar tahlilinde uyuşturucu rastlanan sanığın kaza anında uyuşturucunun etkisinde olup olmadığı ve uyuşturucuyu ne zaman kullandığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan istediği rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, kaza sırasında Sedat A.'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanıldığı ve bu sebeple de sanığın aracı normal bir şekilde sevk idaresinin mümkün olmadığı belirtildi.

Mahkeme heyeti, olayda tarafların kusur oranlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi raporunun hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:40 Kaynak: DHA
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