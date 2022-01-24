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Polis memuru "can dostlar"a daha iyi bakmak için veteriner hekim oldu - Son Dakika

Polis memuru "can dostlar"a daha iyi bakmak için veteriner hekim oldu

24.01.2022 11:50
Polis memuru "can dostlar"a daha iyi bakmak için veteriner hekim oldu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Hüseyin Celep, 2 yıl önce veteriner fakültesinden mezun olduktan sonra sokaktaki "can dostları" bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Hüseyin Celep, 2 yıl önce veteriner fakültesinden mezun olduktan sonra sokaktaki "can dostları" bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Celep, 2005'te Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun olduktan sonra 2008'de polislik mesleğine başladı.

Mesleğini yaparken hayvanlara sevgisi ve veteriner hekimliğe ilgisi dolayısıyla yeniden üniversite sınavına giren Celep, 2014'te kazandığı OMÜ Veteriner Fakültesinden iki yıl önce mezun oldu.

Celep, emniyetin çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra müdür ve amirlerinin oluruyla 2020 yılında kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosuna atandı.

Burada görevini sürdüren Celep, polisliğin yanında veteriner hekim olarak sokak hayvanlarına ilk yardımda bulunuyor, besleme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Celep, hasta ve yaralı sokak hayvanlarının hem tedavisini yapıyor hem de beslenmeleri için katkı sağlıyor.

AA muhabirine, hayvan sevgisi nedeniyle veteriner fakültesi okuduğunu anlatan Celep, mezuniyetinin ardından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde göreve başladığını belirtti.

Celep, şöyle konuştu:

"Hayvanlara karşı işlenen suçlarda Türk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre adli ve idari işlemleri yürütmekteyiz. Bir veteriner hekim olarak da gittiğimiz ihbarlarda acil ilk yardım gerektiren bir olgu varsa ona göre müdahalesini yapıyorum. İlgili belediyeden rehabilitasyon aracını istiyoruz. Can dostumuzun en yakın veteriner kliniğine ya da OMÜ Hayvan Hastanesine naklini sağlıyoruz."

Mesai saatlerinin dışındaki zamanlarda da sokak hayvanlarıyla vakit geçirdiğini anlatan Celep, sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Celep, "Hem polis olmak hem de veteriner hekim olmak, iki duyguyu bir arada yaşıyoruz. Yaratılmışı severiz Yaradan'dan ötürü. Bu düsturla yola çıkarak hem hayvanları hem insanları seviyoruz, mazlumun yanında olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Hüseyin Celep, Polis Memuru, Veteriner, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis memuru 'can dostlar'a daha iyi bakmak için veteriner hekim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis memuru "can dostlar"a daha iyi bakmak için veteriner hekim oldu - Son Dakika
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