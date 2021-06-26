Polis memuru çaresiz kaldı... Kimi gözyaşına boğuldu, kimi demir kapıdan atlayarak şansını denedi - Son Dakika

Polis memuru çaresiz kaldı... Kimi gözyaşına boğuldu, kimi demir kapıdan atlayarak şansını denedi

MALATYA - Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavı heyecanı yaşandı. Sınav salonuna dakikalarla geç kalan adaylar çeşitli yöntemleri deneseler de sınav merkezlerine alınmadılar, kimliği babasında kalan bir öğrenciyse gözyaşına boğuldu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'de başladı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de öğrencilerin soruları cevaplamak için 135 dakikalık süresi olacak. Malatya'da TYT sınavına yaklaşık 30 bin öğrenci girdi. Öğrenciler ve aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın ettiler. Öğrenciler, okullara üst aramasının ardından Covid-19 tedbirleri kapsamında alındılar. Battalgazi ilçesinde bulunan Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi'nde kimliğini unutan öğrencinin yardımına çevredeki duyarlı vatandaşlar yetişti ve öğrenci kimliğini vatandaşın aracıyla evinden alarak dakikalarla sınava yetişti. Sınav binasının giriş kapısının kapanmasının ardından gelen bir aday ve babasıysa görevlilere dakikalarca dil döktüler. Sınav binasının demir kapısından atlayarak okul bahçesine girmeyi başaran öğrenci, uzun ısrarlara rağmen sınav binasına alınmadı. Yaklaşık 10 dakika süren ısrarın ardından öğrenci ve babası, sınav sistemine tepki göstererek okuldan ayrıldı. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulunda sınava giren Goncagül Tutuş isimli adayın kimliği babasında kaldı. Babasına ulaşmakta sorun yaşayan Tutuş, sınav binasına alınmaması üzerine gözyaşına boğuldu. Tutuş, 'Bir kimlik için alınmaz mı' diyerek ağladı.