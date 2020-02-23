Polis memuru, denetimden kaçan aracı direksiyonuna tutunarak durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis memuru, denetimden kaçan aracı direksiyonuna tutunarak durdurdu - Son Dakika

Polis memuru, denetimden kaçan aracı direksiyonuna tutunarak durdurdu

6 saat önce

Manisa'da kontrol noktasından kaçmaya çalışan aracın direksiyon ve aynasını tutan polis memuru, sürücünün durmasını sağladı.

Manisa'da kontrol noktasından kaçmaya çalışan aracın direksiyon ve aynasını tutan polis memuru, sürücünün durmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde alkol uygulaması yapan trafik polisleri Kubilay Ordahan ve Türker Gençtürk, 35 AKC 213 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Polis memuru Kubilay Ordahan, sürücü Eyüp Karakurt'a (39) alkol kontrolü yapmak istedi. Sürücü, aracını hareket ettirerek kaçma girişiminde bulunurken polis memuru, aracın direksiyon ve aynasına tutundu. Polis memuru Ordahan, araç hızlanmasına rağmen bırakmayınca sürücü aracını durdurmak zorunda kaldı.

Polis memuru hafif şekilde yaralanırken sürücü Karakurt, gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Karakurt'un 1,81 promil alkollü olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karakurt, tutuklandı.

Polis memurunun çabası, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Polis memuru, denetimden kaçan aracı direksiyonuna tutunarak durdurdu

Karakurt, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:31 Kaynak: AA
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Kontrol noktasından kaçan sürücü, polis memurunun direksiyonunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı
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