18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne sebep olan polise tahliye kararı - Son Dakika
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18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne sebep olan polise tahliye kararı

06.06.2023 22:09

İstanbul Beyoğlu'nda "Dur" ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak ölmesine neden olduğu iddiasıyla 9 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan polis memuru Alper D.'nin tahliyesine karar verildi. Kararın ardından adliyede arbede yaşanırken, Zuhal'in babası Zekeriya Yıldız, "Eğer biraz pişmanlık gösterse şikayetimizden vazgeçecektik ancak pişmanlık göstermiyor. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesi'nde 11 Aralık 2022'de meydana gelen olayda evine dönen Zuhal Ebrar Yıldız, iki kapkaç şüphelisi ile polisin arasında kaldı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet etti ve ölümüne neden oldu. Savcılıkça hazırlanan iddianamede polis memuru Alper D.'nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi göz önünde bulundurarak eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğu belirtildi. Polis Alper D.'nin Bilinçli Taksirle Öldürme suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

HAKİM, GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu polis Alper D. ve ölen Zuhal Ebrar Yıldız'ın anne ve babası yakınlarıyla birlikte katıldı. Hakim, keşif sonrasında hazırlanan raporun ve olay yerine ait görüntülerin içeriğinin incelendiği raporların dosyaya ulaştığını belirtti. Raporda, sanık polis memuru Alper D.'nin üç kez ateş ettiği, Alper D.'nin motosikletin lastiğine ateş ettikten sonra bir toz tabakasının havaya kalktığı ve o sırada Zuhal Ebrar Yıldız'ın yere düştüğü belirtildi.

Beyoğlu'nda 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne sebep olan polise tahliye

GASPÇILAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümünün gerçekleştiği gün polis tarafından aranan ve gasp suçundan tutuklanan sanıklar tanık olarak dinlendi. Tanık Hüseyin Yetkin ifadesinde, "Gasp olayı ile ilgili aracın sahibi geldi sandım. Merdivenden inen şahıs polis olduğunu söylemedi. Doğrudan elini beline götürdü. Silahı çıkarıp bize doğrultunca biz de motorlarımızla sola doğru manevra yaptık. Polis 'dur' diye kesinlikle ikazda bulunmadı bize. Farları yaktık, üzerimizde silah, bıçak gibi suç aleti yoktu kesinlikle. Akşam sularıydı, güneş batmıştı. Ama merdivenin önü aydınlıktı. Sokak lambaları yanıyordu. Sola doğru gitmeye başladık. Döndüğümüz yer de aydınlıktı. Bizim arkamızdan bir şarjör mermi boşaltıldı. 10-13 silah sesi duydum arkamızdan. Atış uyarı atışı değildi canımıza kast etmek amacıyla açılan bir ateşi. Zuhal Ebrar kardeşimiz bizim mahallenin kızıdır. 'Ah' diyerek birinin yere düştüğünü duydum. Bu sırada silah ateşlenmeye devam edince ben durup yardım edemedim. Kaç kişinin ateş ettiğini bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"2-3 ŞARJÖR BOŞALTTILAR"

Olay günü arkadaşlarıyla oturduğunu söyleyen tanık Selçuk Çubuker ise, "Merdivenlerden sivil biri indi. Elini beline götürdü. Ben hasım sahibi bir insanım daha önce de vurulduğum için hasımlarımdan biri sanıp motosikletle kaçmaya başladım. Hüseyin de motosikletle kaçtı. Ben motosiklete binip döner dönmez ateş edildi. Arkamızdan 2-3 şarjör boşalttılar. Biz orada otururken kapalı bir bayanın merdivenlerin önünden geçtiğini gördüm. Hava kararmaya başlamıştı. Merdivenlerin önü aydınlıktı ama kaçış istikametimiz karanlıktı. Sokak lambaları yanmıyordu. Ben kaçarken daha önce gördüğüm bayanın yerde yattığını gördüm. Daha sonradan bayanın vefat ettiğini duyunca, ertesi gün gidip teslim oldum. Olay anında üstümüzde silah yoktu. En az iki kişi ateş etti ama o anki korkuyla dönüp bakamadım" ifadelerini kullandı.

POLİS MEMURU TANIKLIK YAPTI

Silahlı yağma suçundan aranan tanıkların yerini polislere bildiren, polis memuru Münir B. de duruşmada tanık olarak dinlendi. Selçuk Çubuker ve Hüseyin Yetkin'in silahlı yağma suçundan arandığını söyleyen Münir B., "Bu kişiler bölgemizde 10 gün içinde 7-8 tane silahlı yağma olayına karıştı. Olayı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği takip ediyordu. Bizim bölgemiz olduğu için bizden yardım istediler. Olay yerine gitmedim" dedi.

"PİŞMANLIK GÖSTERSE ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇECEKTİK"

Tanık beyanlarının ardından söz verilen anne Dilek Yıldız, "Sanığın ağır cezada yargılanmasını istiyorum. Kızımı kasten ve bilerek vurduklarını düşünüyorum. Bu adam hiç pişman değil. Polis polisi tutuyor. Kimse benim kızımın ölümünü konuşmuyor. Hepsi sanığı korumaya çalışıyor" dedi. Baba Zekeriya Yıldız ise, "Sanık eğer biraz pişmanlık belirtisi gösterse şikayetimizden vazgeçecektik. Ancak pişmanlık göstermiyor. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

TAHLİYEYE TEPKİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık polis Alper D.'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Tahliye kararına genç kızın ailesi tepki gösterdi. Duruşma çıkışında ise aile yakınlarıyla polis ve güvenlik arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yakınlarından biri, "Yaşamadan ölmeyin inşallah" derken, bir diğeri, "Normal vatandaş olsa katil diye damga yer burada, devletin memuru diye mi koruyorsunuz" diyerek bağırdı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (7)
  • Emir Emir: KAMU GÖREVLİLERİNE SESLENİYORUM,MÜDAHELE ETMEK İSTEDİĞİNİZ OLAYLARDA ŞÜPHELİ ŞAHISLARIN ELİNDE ATEŞLİ SİLAH,KESİCİ DELİCİ,EZİCİ,KİMYASAL BİR SİLAH VARSA MESAFENİZİ KORUYUN,CAN GÜVENLİĞİ İÇİN,NEFSİ MÜDAFA KURALLARI ÇERÇEVESİNDE MÜDAHELE EDİN İSPATLADIĞINIZ SÜRECE SORUN YOK,AMA ARKASI DÖNÜK,KAÇAN ŞAHSA SİLAH KULLANMAYIN,OLUMSUZ BİR DURUMDA ÇOK SIKINTI ÇEKERSİNİZ,KAÇAN BİR GÜN BİRYERDE YAKALANIR. Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
  • Hatice Hafsa: Saçmalıyorsun senin mantikla suçun önüne geçemezsin o zamn polisi görünce kacani kovalamayalım suclu da polis kovalamıyor desin suc orani artsin demi. Kanun değişmeli ABD oldugu gibi polis dur ihtarına uymayan kişi vurulmalı gaspçının kacanin sucu yok polisin var polis dur ihtarina uymayan vurulmali ancak o zamn insanlar cani malı guvende olur 3 1 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: çevre güvenliğini sağlamadan ateş eden polis, adam öldürmekten ceza almalıdır, sadece polis diye cezadan muaf tutulması düşünülemez, en ağır ceza verilmelidir., eğer adalet varsa... Cevap Yaz 35 22 Yayından Kaldır
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Zuhal Ebrar Yıldız, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne sebep olan polise tahliye kararı - Son Dakika


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