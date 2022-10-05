İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru Enes Seyhan'ın İntiharıyla İlgili Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru Enes Seyhan'ın İntiharıyla İlgili Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı

05.10.2022 23:05

Polis memuru Enes Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü'ndeki boş bir odada beylik silahıyla intihar etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tüm teşkilat mensuplarınızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır” denildi.

Polis memuru Enes Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü'ndeki boş bir odada beylik silahıyla intihar etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tüm teşkilat mensuplarınızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır" denildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Enes Sayhan, İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki Personel Şube Müdürlüğü'nde bugün beylik silahıyla intihar etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"05.10.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru E.S., il emniyet müdürlüğümüzde boş bir odada kendi silahıyla intihar etmiştir. Olay sonrası ambulans ile hastaneye sevk edilen E.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

"Polis memurumuz E.S., 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek almış, uzman eşliğinde yapılan görüşmeler neticesinde görevine devam etmesinde sakınca bulunmadığı belirlenmiş, aynı zamanda böbrek hastası olması nedeniyle ameliyat edilmiş, bu süreçte de görevlimize İl Emniyet Müdürlüğü'müzce maddi ve manevi destekte bulunulmuş ve sürekli yanında bulunulmuştur.

Tüm teşkilat mensuplarınızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır."

YORUMLAR
500
Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti Muğla'da kaçak 21 bin makaron ele geçirildi Muğla'da kaçak 21 bin makaron ele geçirildi
Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru Enes Seyhan'ın İntiharıyla İlgili Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:55 Adana'da onlarca güvercin yanarak öldü! Sahiplerinin hali ise yürek parçaladı
00:32 Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi
00:28 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuç! 5 ilimizden sadece 1 tanesinin tercihi farklı oldu
23:45 Bakan Bilgin, merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili yol haritasını canlı yayında açıkladı
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinden sonra Yunanistan'dan hamle! Olası bir operasyona karşı yeni bir önlem alıyorlar
23:26 İçişleri Bakanı Soylu, eski yardımcısı Muhterem İnce'nin AYM üyeliğine seçilmesi hakkında yorum yaptı
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 01:11:31. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru Enes Seyhan'ın İntiharıyla İlgili Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement