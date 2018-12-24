Son Dakika Haberleri: Polis Memuru Eniştesinin Vurduğu Öğretmen Hayatını Kaybetti

Polis Memuru Eniştesinin Vurduğu Öğretmen Hayatını Kaybetti

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, polis memuru Mehmet Emin B.'nin tartışma sırasında tabancayla yaraladığı kayınbiraderi Mehmet Doğan (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polis Memuru Eniştesinin Vurduğu Öğretmen Hayatını Kaybetti, System.String[]
ŞANLIURFA'da, polis memuru Mehmet Emin B.'nin tartışma sırasında tabancayla yaraladığı kayınbiraderi Mehmet Doğan (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Ulubatlı Mahallesinde meydana geldi. Polis memuru Mehmet Emin B., aynı binada oturduğu öğretmenlik yapan kayınbiraderi Mehmet Doğan ile tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Mehmet Emin B., üzerinde taşıdığı tabancasıyla kayınbiraderi Doğan'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan bir lisede edebiyat öğretmeni Doğan, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesine alınan Doğan, bu sabah doktorların müdahalesine  rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Doğan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayınbiraderini vurduktan sonra meslektaşlarına teslim olan polis memuru Mehmet Emin B.'nin ise sorgulamasının sürdüğü belirtildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:28 Kaynak: DHA

Mehmet Doğan, Şanlıurfa, Güncel
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