Son Dakika Haberleri: Polis Memuru Eniştesinin Vurduğu Öğretmen Hayatını Kaybetti (2)

Polis Memuru Eniştesinin Vurduğu Öğretmen Hayatını Kaybetti (2)

1 saat önce

ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRETMENLERİNE SON GÖREVPolis memuru eniştesi Mehmet Emin B., tarafından tartışma sırasında tabancayla vurulan ve hastanede hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Mehmet Doğan'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis Memuru Eniştesinin Vurduğu Öğretmen Hayatını Kaybetti (2), System.String[]
ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRETMENLERİNE SON GÖREV

Polis memuru eniştesi Mehmet Emin B., tarafından tartışma sırasında tabancayla vurulan ve hastanede hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Mehmet Doğan'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Doğan'ın görev yaptığı okuldaki çok sayıda öğrenci de Adli Tıp Kurumuna gelerek, öğretmenlerini son yolculuğuna uğurladı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulaması devam eden polis memuru Mehmet Emin B.'nin ise ifadesinde uzun bir süre ayrı kaldığı eşiyle barışmak için kayınbiraderinin yanına gittiğini bu sırada çıkan tartışmada öfkelenerek tabancasıyla ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:19 Kaynak: DHA

Edebiyat, Güncel
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