Polis memuru erkek arkadaşını öldüren kadın intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis memuru erkek arkadaşını öldüren kadın intihar etti - Son Dakika

Polis memuru erkek arkadaşını öldüren kadın intihar etti

6 saat önce

Polis memuru erkek arkadaşını öldüren kadın intihar ettiİZMİR'in Çiğli ilçesinde Sibel Y., polis memuru olan erkek arkadaşı Fatih Y.'yi tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Polis memuru erkek arkadaşını öldüren kadın intihar etti

İZMİR'in Çiğli ilçesinde Sibel Y., polis memuru olan erkek arkadaşı Fatih Y.'yi tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 8790/5 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Fatih Y.'nin göreve gelmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları, telefona da cevap vermemesi şüphelendi. Yapılan araştırmanın ardından meslektaşları polis Fatih Y.'nin kız arkadaşı Sibel Y.'nin evine gitti. Zile basmalarına rağmen cevap alamayan polisler, kapıyı çağrılan çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren polisler korkunç manzara ile karşılaştı. Fatih Y. ile Sibel Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulan polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde polis ile kız ardaşının yaşamını yitirdiğini belirledi.

layla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu adreste Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde ve cesetlerin bulunduğu alanda yaptıkları ilk incelemede, Sibel Y.'nin tabancayla polis memuru Fatih Y.'yi öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit edildi. Ayrıca silahın da Sibel Y.'nin yakınında bulunduğu öne sürüldü.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Fatih Y. ve Sibel Y.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Polis memuru erkek arkadaşını öldüren kadın intihar etti

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:23 Kaynak: DHA
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