Polis memuru eşini ve 18 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti - Son Dakika
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Polis memuru eşini ve 18 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti

14.06.2022 19:38
Polis memuru eşini ve 18 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti

BATMAN'da polis memuru H.M. (50), oturduğu lojmanın bahçesinde tartıştığı eşi L.M. (47) ve oğlu T.M.'ye tabancayla kurşun yağdırdıktan sonra intihar etti.

BATMAN'da polis memuru H.M. (50), oturduğu lojmanın bahçesinde tartıştığı eşi L.M. (47) ve oğlu T.M.'ye tabancayla kurşun yağdırdıktan sonra intihar etti. H.M. olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan eşi ve oğlu da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çiftin küçük çocuklarının ise olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Memur-Sen TOKİ konutları polis lojmanlarının bahçesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi H.M., oturduğu lojmanın bahçesinde eşi L.M. ve oğlu T.M. ile tartıştı. İddiaya göre, tartışma sırasında oturduğu daireye çıktıktan kısa süre sonra yeniden bahçeye gelen H.M., eşi ve oğluna tabanca ile kurşun yağdırdı. L.M. ile T.M., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silahı göğsüne dayayan H.M., ateşleyerek intihar etti.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen komşuları, 3 kişiyi kanlar içerisinde yerde yatarken görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde polis memuru H.M.'nin hayatını kaybettiği, vücuduna bir kurşunun isabet eden eşi ve üç kurşun yarası bulunan oğlunun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Özel hastaneye götürülen anne ile oğlu da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin küçük çocukları Ö.T.M.'nin (15) ise olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Polis memuru eşini ve 18 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti
Polis memuru eşini ve 18 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti
Polis memuru eşini ve 18 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti
Polis memuru eşini ve 18 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti
Polis memuru eşini ve 18 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti
YORUMLAR
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Cinnet getiren polis, eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Cinnet getiren polis, eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Cinnet getiren polis eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti Cinnet getiren polis eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis memuru eşini ve 18 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti - Son Dakika

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