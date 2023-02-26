POLİS MEMURU, EŞİNİ VE 3 ÇOCUĞUNU REHİN ALDI

SAMSUN'da bir süre önce emeklilik dilekçesi veren bomba imha uzmanı polis memuru A.Ö. eşini ve 3 çocuğunu pompalı tüfekle rehin aldı. Polis, kadın ve çocukları, A.Ö.'yi ikna ederek kurtardı. Bir süre sonra kendisi de ikna edilen A.Ö. gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi 3322'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce emekli olmak için dilekçe veren bomba imha uzmanı polis memuru A.Ö., pompalı tüfekle eşini ve 3 çocuğunu müstakil evinde rehin aldı. A.Ö'nün eşi, telefonundan Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarda bulundu. İhbarı alan polis ekipleri, eve gitti ve kapıyı çaldı. Kapıyı açan A.Ö., pompalı tüfeği doldur boşalt yapmasının ardından ekiplere doğrulttu ve "Evde bomba var gelen olursa patlatırım" dedi.

Geri çekilen ekiplerin, destek istemesi üzerine olay yerine özel harekat dahil çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler, evin etrafına güvenlik şeridi çekti. A.Ö.'yü ikna çabaları sonrasında anne ve 3 çocuğu müstakil evden çıkarıldı. Ekipler bir süre sonra da bomba imha uzmanı polis A.Ö.'yü de ikna ederek eylemini sonlandırmasını sağladı. A.Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)