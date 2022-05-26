Polis memuru, eski eşinin sevgilisini öldürmüştü! Ömür boyu hapis cezası aldı - Son Dakika
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Polis memuru, eski eşinin sevgilisini öldürmüştü! Ömür boyu hapis cezası aldı

26.05.2022 15:43
Polis memuru, eski eşinin sevgilisini öldürmüştü! Ömür boyu hapis cezası aldı

Ankara'da 2019 yılında, eski eşinin sevgilisi Ayhan Görgülü'yü sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren polis memuru Kamil Erdönmez'in cezası belli oldu. Mahkeme Erdönmez'i, "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptı.

Polis memuru Kamil Erdönmez, 2 çocuğunun annesi, eski eşi Ebru Ö.'nün birlikte olduğu Ayhan Görgülü'yü 19 Aralık 2019'da, Keçiören'in Ayvalı Caddesi'nde tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Erdönmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Erdönmez'in Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi.

SAVCILIK GÖRÜŞÜ: TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Erdönmez, Ayhan Görgülü'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcıya söz verdi. Savcı, görüşünü tekrarlayarak sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı da cinayetin tasarlama sonucu işlenmediğini ileri sürerek, mahkemenin vereceği kararda tahrik hükümlerini uygulamasını talep etti. Müşteki avukatı ise savcının mütalaası doğrultusunda karar verilmesini, cezada indirim uygulanmamasını istedi.

Eski eşinin sevgilisini öldüren polise müebbet hapis cezası verildi

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kamil Erdönmez'i 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezada indirim hükümleri uygulanmadı.

Eski eşinin sevgilisini öldüren polise müebbet hapis cezası verildi
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Kaynak: DHA

Polis Memuru, Mahkeme, Aralık, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis memuru, eski eşinin sevgilisini öldürmüştü! Ömür boyu hapis cezası aldı - Son Dakika


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