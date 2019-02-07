Son Dakika Haberleri: Polis Memuru Evinde İntihar Etti

Polis Memuru Evinde İntihar Etti

1 saat önce

Polis memuru evinde intihar ettiERZİNCAN - Erzincan'da bir trafik polisi, evinde beylik tabancasıyla kendini vurarak, intihar etti.

Polis Memuru Evinde İntihar Etti, System.String[]
Polis memuru evinde intihar etti

ERZİNCAN - Erzincan'da bir trafik polisi, evinde beylik tabancasıyla kendini vurarak, intihar etti.
Olay bugün öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Hakan Başar evinde beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar etti. Evden gelen silah sesi üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru Başar'ı ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ederek, yoğun bakıma aldılar. Durumun kritik olduğu belirlenen polis memuru Başar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın duyulmasının ardından mesai arkadaşları polisin evine gelirken, Cumhuriyet Savcısının evde incelemede bulundu.
Bunalıma girdiği belirtilen polis memuru Başar'ı intihara götüren sebep araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:17 Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa
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