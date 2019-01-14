Son Dakika Haberleri: Polis Memuru, Evinde Kalp Krizi Sonucu Öldü

Polis Memuru, Evinde Kalp Krizi Sonucu Öldü

1 saat önce

BURSA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali İşkal (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Memuru, Evinde Kalp Krizi Sonucu Öldü, System.String[]
BURSA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali İşkal (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali İşkal, merkez Yıldırım ilçesi Değirmelikızık Mahallesi'ndeki evinde sabah saatlerinde fenalaştı. Durumu fark eden İşkal'ın ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali İşkal'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İşkal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Meslek hayatı boyunca çok sayıda tebrik ile başarı belgesi alan polis memuru Ali İşkal'ın, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:06 Kaynak: DHA

Bursa, Emniyet Müdürlüğü, Kalp Krizi, Güncel
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