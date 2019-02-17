Son Dakika Haberleri: Polis Memuru Evinde Ölü Bulundu

Polis Memuru Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi 808. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde oturan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Söğütlü İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan Taşkın İskender'den (45) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İkamete gelen polis ekipleri İskender'i hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve emniyet mensupları, aileye başsağlığı diledi. Polis memurunun cenazesi, Yorgalar Mezarlığı morguna kaldırılırken, iki çocuk babası Taşkın İskender için yarın emniyette resmi tören düzenleneceği öğrenildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:11 Kaynak: İHA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa
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