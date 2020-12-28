Polisin dikkati sayesinde yavru köpekler donmaktan kurtuldu - Son Dakika

Polisin dikkati sayesinde yavru köpekler donmaktan kurtuldu

IĞDIR Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru izin gününde balık tutmaya gittiği Karasu'da donmak üzere olan 6 köpek yavrusunun hayatını kurtardı. Yeni doğan köpek yavruları götürüldükleri barınakta tedavi altına alındı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, hayvanların yaşamını da olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Iğdır'da, arkadaşları ile balık tutmaya giden bir polis memurunun dikkati üzerine göl kenarında donmak üzere olan kopek yavurları kurtarıldı. Henüz bir kaç günlük oldukları tahmin edilen köpekler, Iğdır Belediyesine ait hayvan barınağına teslim edildi. Barınakta yavru köpekler önce battaniyelere sarılarak ısıtıldı ve ardından süt verilerek tedavi altına alındı. Barınaktaki dişi bir köpek ise 6 yavruya annelik yapmaya başladı.