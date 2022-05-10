Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı

10.05.2022 15:53
Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı

Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında kullanılan patlayıcıları, olaydan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e otobüsle getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği iddiasıyla hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Suriyeli Delil Hıso, hiçbir örgütle ilişkisinin olmadığını söyleyerek, "bu olayı üzerime yıktılar" iddiasında bulundu.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan ve günlerce ülke gündeminde kalan olayın sanığı Suriye uyruklu sanık Delil Huso hakim karşısında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKK/KCK'lı teröristler tarafından düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; 'Delil Azzo' kod adlı Suriye uyruklu terörist Delil Hıso, geçen yıl 12 Ekim'de polis ekiplerince yakalandı. Delil Hıso'nun, adliyeye saldıran teröristlerin kullandığı Kalaşnikof tüfek mermilerini, TNT malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Terörist Hıso'nun, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan saldırıya katıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delil Hıso, tutuklandı.

İzmir Adliyesi'nde Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda mühimmatı teminle suçlanan sanık: Olayı üzerime yıktılar

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 192 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hıso hakkında iddianame hazırlandı. Delil Hıso'nun silahlı terör örgütü PKK/KCK- YPG/PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü, adliye saldırısından yaklaşık 6 ay önce İzmir'e çok sayıda mermi, TNT, el bombasını tatlı kutularında getirdiği belirtildi. Savcı, Hıso'nun, 1 kez 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 2 kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçlarından olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 19 kez 'kasten yaralama' ve 24 kez 'patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından da toplam 192 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

"HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİM OLMADI"

Hıso'nun yargılanmasına bugün İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Hıso ve avukatları salonda hazır bulundu. Sanık, tercüman aracılığıyla savunma yaptı. Daha önce hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savunan Hıso, "2013 yılı Haziran'da pasaportla Cerablus'tan halamla birlikte Türkiye'ye girdim. Savaştan kaçarak geldim. Nusaybin'de çalıştım. 2016 yılında Nusaybin'de olaylar başladığında tekstil işinde çalışıyordum. 2016 yılında Ahmet Özgün ile İzmir'e gezmeye geldik. 'Berzan' isimli okul arkadaşım bizi otogarda karşıladı. 7-8 gün arkadaşlarımda kaldım. Ardından Kızıltepe'ye döndüm. Mardin'den İzmir'e gelirken hiçbir şey getirmedim. Hayatımda 'Fadi' diye biri hiç olmadı. Hiçbir terör örgütüyle de ilişkim olmadı" dedi. Hıso, ifadesinde ayrıca şunları söyledi: "2018 yılında, kaçak olarak Irak üzerinden Kamışlı'ya gittim. 2021'in 7'nci ayında tekrar Türkiye'ye geri dönmek istediğimde Özgür Suriye Ordusu beni yakaladı ve PKK'lı olduğumu söylediler. Terör örgütü üyesi olmadığımı söylememe rağmen işkence yaptılar. Ardından da jandarmaya teslim ettiler. YPG'ye hiç katılmadım. Hiçbir şekilde terör örgütü üyesi olmadım. Türkiye'ye çalışmak için geldim. Facebook'ta 2016 yılında İzmir'de deniz kenarında çekilmiş fotoğrafım olduğu için adliye saldırısını üzerime yıktılar."

'SAVCILIKTA ETKİN PİŞMANLIK, MAHKEMEDE İNKAR'

Mahkeme Başkanı, sanık Hıso'ya gözaltına alındıktan sonra savcılıkta etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini hatırlatıp, işkence altında ifade verdiğini neden söylemediğini sordu. Bunun üzerine Hıso, "Tehdit edildiğim için söylemedim" diye yanıt verdi. Sanığın ardından, Hıso'nun 2016 yılında İzmir'e beraber geldiği Ahmet Özgün, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tanık olarak dinlendi. Özgün, İzmir'e iki küçük çanta dışında bir şey getirmediklerini belirtti. Özgün, "Delil Hıso ile İzmir'e gittik. Delil'in arkadaşlarında kaldık. İki küçük çantamız vardı. Kıyafetleri İzmir'den alırız diye düşünmüştük. Yanımıza terminalde kimse gelmedi. Kimse bizimle bir şey göndermedi. Çantalarımızı alıp, otobüsten indik. Birlikteyken Delil Hıso'nun yanına kimse gelmedi. Örgütsel bağlantısına hiç şahit olmadım. 2018'den sonra işlerimiz ayrıldı ve hiç görüşmedik" dedi.

İfadelerin alınmasının ardından sanık avukatı, ek savunma talebinde bulundu. Avukatın talebini kabul eden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir Adliyesi'nde Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda mühimmatı teminle suçlanan sanık: Olayı üzerime yıktılar
İzmir Adliyesi'nde Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda mühimmatı teminle suçlanan sanık: Olayı üzerime yıktılar
Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
YORUMLAR
500
Polis memurunun kendisine saldıran şahsa 6 el silahla ateş ettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Polis memurunun kendisine saldıran şahsa 6 el silahla ateş ettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Hırsızlık şüphelisi polisin parmağını kırdı Hırsızlık şüphelisi polisin parmağını kırdı

Polis Memuru, Fethi Sekin, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
15:53 Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:34:27. #1.11#
SON DAKİKA: Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement